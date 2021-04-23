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ГИБДД подготовила новые правила дорожного движения
Проект поправок находится на изучении у экспертов в Аналитическом центре при Правительстве. Предположительный срок вступления в силу поправок — 1 марта 2022 года.

ГИБДД разработало проект дополнений к Правилам дорожного движения. С документом ознакомился «Коммерсант».

В частности, планируется расширить список технических неисправностей и условий, при которых запрещается эксплуатация транспортных средств. Если инспектор заметит хотя бы одно нарушение из этого перечня, он оформит протокол по статье 12.5 КоАП, который предусматривает наказание от штрафа в 500 рублей до лишения «прав».

Также автоинспекторы смогут выписать штраф за зимнюю резину летом и за летнюю — зимой. Наказать смогут и водителей грузовиков, у которых зимой не будет шипованных шин и цепей противоскольжения.

Нарушением посчитают отсутствие или неисправность фароочистителей, наличие защитных пленок на стеклах фар и автокорректоры уровня фар.

Кроме того, инспекторы смогут наказать тех водителей, в машинах которых не будет противосолнечных козырьков и подушек безопасности, предусмотренных производителем. Штраф предусмотрен и за предметы, закрывающие обзор, например, видеорегистраторы.

Основанием для наказания станут и ошибки неисправности двигателя или АКПП, сохраненные в памяти бортового компьютера. Запрещено будет эксплуатировать машину, один из бамперов которой деформирован после ДТП настолько, что его внутренняя железная часть выступает за пределы габаритов машины и может нанести травму пешеходу.

Отмечается, что проект поправок находится на изучении у экспертов в Аналитическом центре при Правительстве. Предположительный срок вступления в силу поправок — 1 марта 2022 года.