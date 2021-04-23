Эпидемиолог объяснила, почему привившиеся должны сдавать тест на COVID-19

Требования одинаковы для всех, поэтому даже после вакцинации в определенных ситуациях необходимо будет сдавать ПЦР-тест. Тест нужно сдавать по определенным санитарным требованиям, например, при госпитализации.