Эпидемиолог объяснила, почему привившиеся должны сдавать тест на COVID-19
Требования одинаковы для всех, поэтому даже после вакцинации в определенных ситуациях необходимо будет сдавать ПЦР-тест. Тест нужно сдавать по определенным санитарным требованиям, например, при госпитализации.
Заместитель директора по клинической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Антонина Плоскирева объяснила, почему привившиеся должны сдавать тест на COVID-19. Об этом передает
По ее словам, тест нужно сдавать по определенным санитарным требованиям, например, при госпитализации.
Специалист уточнила, что требования одинаковы для всех, поэтому даже после вакцинации в определенных ситуациях необходимо будет сдавать ПЦР-тест.