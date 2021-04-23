Банк России впервые с 2014 года повысил ключевую ставку на 0,5 процента

Напомним, 19 марта банк увеличил ставку с 4,25% до 4,5%, это произошло впервые с 2018 года. Сразу на полпроцента ключевая ставка растет впервые с 2014 года.

В пятницу, 23 апреля, Банк России второй раз за год повысил ключевую ставку — до 5% годовых. Об этом сообщил сайт Центробанка.

Напомним, 19 марта банк увеличил ставку с 4,25% до 4,5%, это произошло впервые с 2018 года. Сразу на полпроцента ключевая ставка растет впервые с 2014 года.

Кроме того, Банк России повысил прогноз по инфляции на 2021 год до 4,7-5,2%.

Председатель ЦБ Эльвира Набиуллина отметила, что такое решение призвано снизить темпы инфляции и укрепить курс национальной валюты. Также оно может привести к росту процентов по кредитам и депозитным вкладам.