\
Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Чтв, 22
10°
Птн, 23
16°
Сбт, 24
ЦБ USD 76.42 -0.4 23/04
ЦБ EUR 92.04 -0.25 23/04
Нал. USD 75.46 / 76.85 17:34
Нал. EUR 90.5 / 91.4 18:47
Новости
Публикации
Насколько опасна «малиновая» вода? Ручей на окраине Рязани поменял цве...
21 апреля в социальных сетях появились фотографии «ярко...
53 минуты назад
287
Прививки в торговых центрах Рязани: пять человек собирать не обязатель...
В ближайшее время в нашем регионе должны появиться еще...
Вчера 14:10
2 138
Рязанцам предложили пройти физиопроцедуры в «СМ-Клинике»
Переохлаждения, падение иммунитета, частые простуды — п...
Вчера 12:50
1 428
Нищая Рязань, как кость в горле у властей. Андрей Караулов выпустил бо...
Планировалось, что репортаж о Рязани займет не более де...
19 апреля 17:28
10
8 539
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
ИТОГИ ГОДА 2020
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Профессия губернатор
Все спецпроекты →
Жители шести рязанских улиц остались без холодной воды из-за аварии
Воды не будет на время ремонтных работ. Об этом сообщили в мэрии.

В четверг, 22 апреля, из-за аварии холодную воду отключили на шести рязанских улицах. Об этом сообщили в мэрии.

На время ремонтных работ — до 17:00 — воды не будет по следующим адресам:

  • улица Баженова, дом 12, дом 10, дом 8, дом 6, дом 4, дом 2, дом 12а;
  • улица Ключевая, дом 18, дом 16, дом 12, дом 10, дом 6, дом 1, дом 5, дом 7, дом 11, дом 13, дом 15, дом 9, дом 8, дом 19, дом 23;
  • улица Снежная, дом 14, дом 16, дом 10, дом 12, дом 4, дом 6;
  • улица Родниковая, дом 3, дом 5, дом 7, дом 9, дом 13, дом 17, дом 11, дом 12, дом 19, дом 21.

Кроме того, к 23:00 подачу возобновят в доме 30 по улице Тимакова. В доме 13 В по улице Интернациональной воды не будет до окончания ремонтных работ.