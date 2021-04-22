Жители шести рязанских улиц остались без холодной воды из-за аварии

Воды не будет на время ремонтных работ. Об этом сообщили в мэрии.

В четверг, 22 апреля, из-за аварии холодную воду отключили на шести рязанских улицах. Об этом сообщили в мэрии.

На время ремонтных работ — до 17:00 — воды не будет по следующим адресам:

улица Баженова, дом 12, дом 10, дом 8, дом 6, дом 4, дом 2, дом 12а;

улица Ключевая, дом 18, дом 16, дом 12, дом 10, дом 6, дом 1, дом 5, дом 7, дом 11, дом 13, дом 15, дом 9, дом 8, дом 19, дом 23;

улица Снежная, дом 14, дом 16, дом 10, дом 12, дом 4, дом 6;

улица Родниковая, дом 3, дом 5, дом 7, дом 9, дом 13, дом 17, дом 11, дом 12, дом 19, дом 21.

Кроме того, к 23:00 подачу возобновят в доме 30 по улице Тимакова. В доме 13 В по улице Интернациональной воды не будет до окончания ремонтных работ.