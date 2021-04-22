В Рязани житель Мордовии врезался в «Мерседес»
21 апреля, примерно в 14:27, в Рязани на 194-м километре автодороги М5 «Урал» 30-летний житель Республики Мордовия, управляя автомобилем «Форд Мондео», по предварительной информации, совершил наезд на впереди стоявший автомобиль «Мерседес» под управлением 53-летнего жителя Спасского района.
В Рязани житель Мордовии попал в ДТП. ОБ этом сообщает сайт регионального УМВД.
В среду, 21 апреля, на 194-м километре трассы М5 30-летний житель Мордовии на Ford Mondeo врезался во впереди стоявший Mercedes под управлением 53-летнего водителя.
Водитель Mercedes получил травмы, ему оказали помощь.