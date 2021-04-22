За неделю в Рязани подешевели курица и рыба
За неделю с 13 по 19 апреля в Рязани на 2,1% подешевела охлажденная и мороженая курица. Данные мониторинга предоставил Рязаньстат.
За неделю с 13 по 19 апреля в Рязани на 2,1% подешевела охлажденная и мороженая курица. Данные мониторинга предоставил Рязаньстат.
Цены также снизились на:
- рыбу мороженую неразделанную — на 1,8%;
- яблоки — на 1,7%;
- помидоры — на 1,6%;
- макароны из пшеничной муки 1 и 2 сортов — на 1,4%;
- капусту — на 1,1%;
- картофель — на 1%.
Незначительно подорожали репчатый лук, вермишель, морковь, куриные яйца, сосиски, сардельки, огурцы свежие, печенье, гречку, подсолнечное масло.