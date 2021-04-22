\
Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Чтв, 22
10°
Птн, 23
16°
Сбт, 24
13°
ЦБ USD 76.42 -0.4 23/04
ЦБ EUR 92.04 -0.25 23/04
Нал. USD 75.8 / 77.40 14:46
Нал. EUR 91.40 / 91.55 13:55
Новости
Публикации
Прививки в торговых центрах Рязани: пять человек собирать не обязатель...
В ближайшее время в нашем регионе должны появиться еще...
Вчера 14:10
1 858
Рязанцам предложили пройти физиопроцедуры в «СМ-Клинике»
Переохлаждения, падение иммунитета, частые простуды — п...
Вчера 12:50
1 177
Нищая Рязань, как кость в горле у властей. Андрей Караулов выпустил бо...
Планировалось, что репортаж о Рязани займет не более де...
19 апреля 17:28
10
8 267
Заброшенный, но не забытый. В Рязани хотят застроить многоэтажками Цве...
Цветной бульвар — небольшая, протяженностью 385 метров,...
18 апреля 18:09
2
7 312
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
ИТОГИ ГОДА 2020
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Профессия губернатор
Все спецпроекты →
За неделю в Рязани подешевели курица и рыба
За неделю с 13 по 19 апреля в Рязани на 2,1% подешевела охлажденная и мороженая курица. Данные мониторинга предоставил Рязаньстат.

За неделю с 13 по 19 апреля в Рязани на 2,1% подешевела охлажденная и мороженая курица. Данные мониторинга предоставил Рязаньстат.

Цены также снизились на:

  • рыбу мороженую неразделанную — на 1,8%;
  • яблоки — на 1,7%;
  • помидоры — на 1,6%;
  • макароны из пшеничной муки 1 и 2 сортов — на 1,4%;
  • капусту — на 1,1%;
  • картофель — на 1%.

Незначительно подорожали репчатый лук, вермишель, морковь, куриные яйца, сосиски, сардельки, огурцы свежие, печенье, гречку, подсолнечное масло.