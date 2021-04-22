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«Я готова к борьбе». Победившей рак рязанке снова нужны деньги на лечение
Для установки стента, раздвигающего злокачественную опухоль желудка Алене Родимовой требуется 730 тысяч рублей.

В 2012 году Алена Родимова заболела раком прямой кишки четвертой степени. Окончательный диагноз поставили только через год. Девушка прошла семь курсов химиотерапии, которые не дали результатов. При помощи неравнодушных людей удалось собрать средства на лечение в Израиле. Алена перенесла четыре операции, лекарственную и лучевую терапию, были рецидивы. В 2015 году болезнь отступила.

В начале 2021 года на гастроскопии у 26-летней девушки выявили рак желудка четвертой степени. Отечественное лечение не принесло результата — опухоль перекрыла пищевод, Алена физически не может есть и пить. Для установки стента, который раздвигает опухоль, требуется 730 тысяч рублей.

«Я как тот репей, который в детстве цеплялся мертвой хваткой за волосы, вот я так же цепляюсь за жизнь», — пишет Алена.

Реквизиты для помощи и дополнительную информацию можно узнать на странице Алены Родимовой в инстаграме.

Фото Алена Родимова.