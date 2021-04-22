«Водоканал» возьмет спецтехнику в лизинг на 32 миллиона

Принятие решения гордумы о согласовании сделки «Водоканала» не повлечет финансовых затрат из бюджета города.

Рязанский «Водоканал» возьмет спецтехнику в лизинг на 32 миллиона 446 тысяч. Об этом стало известно на заседании комитета по жилищно-коммунальному хозяйству гордумы.

На балансе «Водоканала» числится 160 автомобилей и спецтехника с износом более 70%. Машины требуют многократного и дорогостоящего ремонта. На заседании отметили, что техника, которую планируют заменить, на 100% изношена.

«Водоканал» намерен приобрести: автобус «ПАЗ», машину для коммунального и дорожного хозяйства на базе трактора «Беларус», машину для очистки канализационных сетей, машину илососновую и специальный грузовой автомобиль.

Предприятие провело работу с лизинговыми компаниями, от которых получил коммерческие предложения. Лизинг заключат на шестьдесят месяцев.

Принятие решения гордумы о согласовании сделки «Водоканала» не повлечет финансовых затрат из бюджета города.