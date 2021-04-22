В Шилове бездомный украл пожертвования для храма и сдался полиции

Известно, что с лета 2020 года 41-летний уроженец Архангельской области, у которого не было прописки и дома, жил при местном храме. Когда в январе 2021 года настоятель уехал в Москву, злоумышленник взломал топором окно в его доме и забрал более 280 тысяч рублей, принадлежащие приходу.

В Шилове украли пожертвования для храма. К преступлению оказался причастен ранее судимый мужчина, сообщил сайт областной прокуратуры.

Известно, что с лета 2020 года 41-летний уроженец Архангельской области, у которого не было прописки и дома, жил при местном храме. Когда в январе 2021 года настоятель уехал в Москву, злоумышленник взломал топором окно в его доме и забрал более 280 тысяч рублей, принадлежащие приходу.

Мужчина вызвал такси до Рязани, где потратил деньги на еду и алкоголь, а также на подарки новой знакомой, которой он купил одежду, обувь, телефон и золотое украшение с бриллиантами. Через два дня подозреваемый пришел в полицию и написал явку с повинной.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело по пунктам «а, в» части 3 статьи 158 УК. Его признали виновным и приговорили к 2 годам и 1 месяцу в колонии строгого режима.

Приговор не вступил в законную силу.