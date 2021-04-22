В Сараях горел жилой дом
Пожар произошел вечером в среду, 21 апреля в поселке Красное Поле.
В Сараях горел жилой дом. Об этом
Пожар произошел вечером в среду, 21 апреля. В поселке Красное Поле Желобовского сельского поселения горел двухквартирный жилой дом, принадлежащий местному сельхозпредприятию.
На происшествие выезжали два пожарных расчета.
Возгорание произошло в квартире, где жили две женщины. Горело помещение с печью. В результате пожара в квартире повреждены потолки.
Причины пожара устанавливавются.