В Сараях горел жилой дом

Пожар произошел вечером в среду, 21 апреля в поселке Красное Поле.

В Сараях горел жилой дом. Об этом сообщает сайт ИД «Пресса».

Пожар произошел вечером в среду, 21 апреля. В поселке Красное Поле Желобовского сельского поселения горел двухквартирный жилой дом, принадлежащий местному сельхозпредприятию.

На происшествие выезжали два пожарных расчета.

Возгорание произошло в квартире, где жили две женщины. Горело помещение с печью. В результате пожара в квартире повреждены потолки.

Причины пожара устанавливавются.