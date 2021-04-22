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В Сараевском районе ребенок лишился родителей по решению суда
Известно, что бывшую жену сараевца лишили родительских прав еще раньше, она не живет со своей семьей.

В Сараевском районе суд лишил родительских прав местного жителя, который выпивал и «не выполнял обязанностей по воспитанию и содержанию ребенка». Об этом пишет издательство «Пресса».

Известно, что бывшую жену сараевца лишили родительских прав еще раньше, она не живет со своей семьей.

«Представители органов системы профилактики правонарушений несовершеннолетних на протяжении нескольких лет вели работу с этой семьей, однако взрослые так и не встали на путь исправления», — говорится в сообщении.