В ряжском медцентре нашли нарушения в обращении с отходами

В Ряжском ММЦ нашли нарушения. Об этом сообщил сайт областной прокуратуры.

В Ряжском ММЦ нашли нарушения. Об этом сообщил сайт областной прокуратуры.

Оказалось, что в помещениях учреждения, где хранятся лекарства, результаты контроля температуры не всегда вносятся в соответствующие журналы. Потолок здесь имеет дефекты, что не позволяет проводить влажную уборку.

Также в медцентре утверждена схема обращения с медицинскими отходами, но сведения об их качественном составе и способах их обеззараживания отсутствуют.

Для учета отходов в ММЦ ведут технологические журналы, но сведения по учету медицинских отходов класса «Б» и «В» в них своевременно не вносят.

После проверки прокуратура внесла представление, оно находится на рассмотрении.