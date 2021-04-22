В ряжском медцентре нашли нарушения в обращении с отходами
В Ряжском ММЦ нашли нарушения. Об этом сообщил сайт областной прокуратуры.
В Ряжском ММЦ нашли нарушения. Об этом сообщил сайт областной прокуратуры.
Оказалось, что в помещениях учреждения, где хранятся лекарства, результаты контроля температуры не всегда вносятся в соответствующие журналы. Потолок здесь имеет дефекты, что не позволяет проводить влажную уборку.
Также в медцентре утверждена схема обращения с медицинскими отходами, но сведения об их качественном составе и способах их обеззараживания отсутствуют.
Для учета отходов в ММЦ ведут технологические журналы, но сведения по учету медицинских отходов класса «Б» и «В» в них своевременно не вносят.
После проверки прокуратура внесла представление, оно находится на рассмотрении.