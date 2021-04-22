В Рязани пройдут всероссийские соревнования и Кубок России по джиу-джитсу

Победители соревнований войдут в сборную России и будут представлять страну на чемпионатах мира и Европы.

23-25 апреля в рязанской спортивной школе олимпийского резерва «Академия единоборств» пройдет Кубок России и всероссийские соревнования по джиу-джитсу среди мужчин и женщин. Победители соревнований войдут в сборную России и будут представлять страну на главных международных стартах 2021 года: чемпионате Европы (Нахиа, Израиль, 8-12 июля) и чемпионате мира (Абу-Даби, ОАЭ, 13-21 ноября).

Кубок России-2021 в Рязани соберет сильнейших спортсменов страны — победителей и призеров чемпионатов и первенств России, Европы и мира. На турнире установлена норма для выполнения норматива «Мастер спорта России» — для победителей и призеров в каждой весовой категории (по семь категорий у женщин и мужчин в дисциплинах «Не-Ваза» (борьба лежа) и «Файтинг» (бои).