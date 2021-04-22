В Рязани планируют перезапустить троллейбус №2

В мае в Рязани планируют перезапустить троллейбус №2. Об этом стало известно на заседании комитета по жилищно-коммунальному хозяйству гордумы.

В мае в Рязани планируют перезапустить троллейбус №2. Об этом стало известно на заседании комитета по жилищно-коммунальному хозяйству гордумы.

По словам депутатов, маршрут троллейбуса соединит вокзалы Рязань-1 и Рязань-2.

Напомним, что муниципальный транспорт перестал ходить осенью 2020 года. Из-за маленького пассажиропотока его планировали ликвидировать, но позже от этой идеи отказались.