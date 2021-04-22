В пятницу в Рязанской области потеплеет до +19 градусов
По данным синоптиков, ожидается переменная облачность. Прогноз погоды опубликовали на сайте регионального ГУ МЧС.
В пятницу, 23 апреля, в Рязанской области потеплеет. Прогноз погоды опубликовали на сайте регионального ГУ МЧС.
По данным синоптиков, ожидается переменная облачность. Ночью преимущественно без осадков, днем местами кратковременный дождь, возможна гроза.
Ветер южный, 5-10 метров в секунду, днем местами порывы 12-17 метров в секунду.
Температура воздуха по области ночью +2, +7 градусов, днем +14, +19 градусов.