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В пятницу в Рязанской области потеплеет до +19 градусов
По данным синоптиков, ожидается переменная облачность. Прогноз погоды опубликовали на сайте регионального ГУ МЧС.

В пятницу, 23 апреля, в Рязанской области потеплеет. Прогноз погоды опубликовали на сайте регионального ГУ МЧС.

По данным синоптиков, ожидается переменная облачность. Ночью преимущественно без осадков, днем местами кратковременный дождь, возможна гроза.

Ветер южный, 5-10 метров в секунду, днем местами порывы 12-17 метров в секунду.

Температура воздуха по области ночью +2, +7 градусов, днем +14, +19 градусов.