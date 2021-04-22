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В Минтруде пояснили, как можно будет получить выплаты на школьников
Подать заявление на выплату можно онлайн или в письменном виде.

В Минтруде пояснили, как можно будет получить выплаты на школьников. Об этом сообщает РИА Новости.

Глава Минтруда Антон Котяков рассказал, что для получения единовременной выплаты на детей школьного возраста, гражданам нужно подать заявление. Это можно сделать в письменном виде в МФЦ, отделении пенсионного фонда или органах соцзащиты. Также заявление можно подать онлайн.

Напомним, Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию пообещал семьям с детьми-школьниками единовременную выплату.