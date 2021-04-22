В майские праздники изменится режим работы музея Есенина в Константинове

Входные билеты можно купить в кассе музея-заповедника. Дополнительная информация по телефонам: (49137) 33-2-57, +7 (910) 566-64-97.

В майские праздники изменится режим работы музея-заповедника Сергея Есенина в Константинове.

30 апреля экспозиции будут открыты для посещения с 10:00 до 17:00.

1-2 мая Мемориальная усадьба родителей Есенина, Дом священника Смирнова и Земская школа будут работать с 10:00 до 20:00. Литературная экспозиция и Музей поэмы «Анна Снегина», Каретный двор — с 10:00 до 18:00.

3-6 мая экспозиции музея-заповедника будут открыты с 10:00 до 18:00, 7 мая осмотреть экспозиции можно будет с 10:00 до 17:00.

8-9 мая Мемориальная усадьба родителей Есенина, Дом священника Смирнова и Земская школа будут работать с 10:00 до 20:00. Литературная экспозиция и Музей поэмы «Анна Снегина», Каретный двор — с 10:00 до 18:00

10 мая экспозиции будут открыты с 10:00 до 18:00.