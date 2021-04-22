В Касимове для ребенка-инвалида установили пандус, которым невозможно пользоваться

Известно, что в августе 2020 года местная администрация заключила контракт на установку пандуса с подрядчиком ООО «Касимовское СМУ». Согласно ему, работы должны были завершить к 31 декабря 2020 года. По состоянию на 31 марта 2021 года акт о приемке или отказ от приемки работ власти не подписали.

В Касимове в многоквартирном доме, где живет ребенок-инвалид, установили пандус, которым невозможно пользоваться. Об этом сообщил сайт областной прокуратуры.

Известно, что в августе 2020 года местная администрация заключила контракт на установку пандуса с подрядчиком ООО «Касимовское СМУ». Согласно ему, работы должны были завершить к 31 декабря 2020 года. По состоянию на 31 марта 2021 года акт о приемке или отказ от приемки работ власти не подписали.

При этом у установленного пандуса нарушен допустимый угол наклона, поэтому пользоваться им невозможно. «Ребенок-инвалид до настоящего времени не обеспечен беспрепятственным доступом к своему жилью», — говорится в сообщении.

В адрес главы администрации внесли представление об устранении нарушений.