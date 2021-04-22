Умерли еще четверо рязанцев с положительным тестом на COVID-19

Общее число заражений достигло 27 419. Об этом в четверг, 22 апреля, сообщили в федеральном оперштабе.

За сутки в Рязанской области зарегистрировали еще 48 случаев коронавируса. Об этом в четверг, 22 апреля, сообщили в федеральном оперштабе.

Общее число заражений достигло 27 419. За сутки вылечились 70 пациентов, всего 25 829. Умерли 4 человека, всего 431.

В России за сутки выявили 8 996 случаев заражения, всего 4 736 121. За сутки выздоровели 8 934 пациента, всего 4 361 807. Скончались 397 человек, всего 107 103.