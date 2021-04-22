Специалисты выяснили, кто «сливает» личные данные мошенникам

Специалисты выяснили, как обманывают россиян злоумышленники.
Специалист по информационной безопасности Григорий Пащенко предупредил о том, что халатные операторы, работающие в интернет-магазине, «сдают» личные данные мошенникам. Им требуется всего лишь узнать информацию о вашем заказе и номер мобильного для того, чтобы получить сведения о платежных путях.
«После этого жулики обзванивают жертв, представляясь сотрудниками торговой сети, и так начинают свое мошенническое дело», — рассказал специалист.
По его словам, в некоторых случаях данные злоумышленникам достаются иным способом, таким как взлом компьютерных сетей. «Злоумышленники взламывают интернет-магазин и получают доступ к базе покупок. Если отслеживать в реальном времени заказы, появляется возможность звонить клиентам и обманывать их», — объяснил Пащенко.
Если после совершения заказа через интернет-магазин вам перезванивают для уточнения данных банковской карты, нужно иметь ввиду, что это могут быть мошенники. В этом случае следует самому связаться с интернет-магазином для подтверждения заказа или способа оплаты.