Специалисты выяснили, кто «сливает» личные данные мошенникам

Аферисты, которые вводят в заблуждение граждан под обликом работников интернет-магазинов, добывают информацию из колл-центров или с компьютеров операторов

Специалисты выяснили, как обманывают россиян злоумышленники. По информации радио Sputnik, «аферисты, которые вводят в заблуждение граждан под обликом работников интернет-магазинов, добывают информацию из колл-центров или с компьютеров операторов».

Специалист по информационной безопасности Григорий Пащенко предупредил о том, что халатные операторы, работающие в интернет-магазине, «сдают» личные данные мошенникам. Им требуется всего лишь узнать информацию о вашем заказе и номер мобильного для того, чтобы получить сведения о платежных путях.

«После этого жулики обзванивают жертв, представляясь сотрудниками торговой сети, и так начинают свое мошенническое дело», — рассказал специалист.

По его словам, в некоторых случаях данные злоумышленникам достаются иным способом, таким как взлом компьютерных сетей. «Злоумышленники взламывают интернет-магазин и получают доступ к базе покупок. Если отслеживать в реальном времени заказы, появляется возможность звонить клиентам и обманывать их», — объяснил Пащенко.

Если после совершения заказа через интернет-магазин вам перезванивают для уточнения данных банковской карты, нужно иметь ввиду, что это могут быть мошенники. В этом случае следует самому связаться с интернет-магазином для подтверждения заказа или способа оплаты.