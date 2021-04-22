Сотрудникам «Пронских карьеров» начали выдавать задержанную зарплату

После вмешательства следователей сотрудникам «Пронских карьеров» начали выдавать задержанную зарплату. Ранее стало известно, что за январь-февраль 2021 года 39 людям задолжали 1 млн 347 тысяч рублей.

После вмешательства следователей сотрудникам «Пронских карьеров» начали выдавать задержанную зарплату. Ранее стало известно, что за январь-февраль 2021 года 39 людям задолжали 1 млн 347 тысяч рублей.

В настоящее время руководство выдало зарплату за январь — 542 тысячи. Не позднее, чем через две недели сотрудники должны получить оставшуюся часть долга.