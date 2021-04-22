Семь рязанских предпринимателей получили статуэтку «Золотой домкрат»

Всероссийский форум для предпринимателей «Территория бизнеса — территория жизни» и финал 118-го регионального этапа национальной премии «Бизнес-Успех» прошли в Рязани в четверг, 22 апреля.

В четверг, 22 апреля, в Рязани прошел всероссийский форум для предпринимателей «Территория бизнеса — территория жизни» и финал 118-го регионального этапа национальной премии «Бизнес-Успех». Семь рязанских предпринимателей получили статуэтку «Золотой домкрат» и путевку на федеральный этап конкурса.

Победителем в номинации «Лучший производственный проект» стала компания «РМК» (директор Валерий Маврыкин). Лучшим женским проектом признали лечебно-диагностический центр «Поколение» (руководитель Ирина Смирнова). Премия за лучший молодежный проект досталась Илье Полковникову, который три года назад начал производить фруктовые и овощные чипсы с применением технологии эко-сушки.

«Когда мы начинали, ни у меня, ни у моей девушки не было никакого опыта в производстве, не было существенных денег для старта бизнеса. Но сейчас наш продукт уже выигрывает награды и конкурирует с крупнейшими заводами. Я хочу, чтобы мой пример вдохновил молодых людей на старт собственного дела», — сказал победитель.

В номинации «Цифровая экономика» наградили Илью Володина и его компанию «Асси». Лучшим проектом в сфере торговли и услуг стала компания «АИР Магистраль» Алексея Кучмина. «Народным предпринимателем» выбрали Евгения Попова, который создал семейную фабрику мебели «Профессор Мебель». Спецприз от оргкомитета премии «Бизнес-Успех» получил шиловский предприниматель Николай Голоскоков и его компании КФХ «Дубровка».

В номинации «Лучшая муниципальная практика и улучшение инвестиционного климата» члены жюри оценивали не предпринимателей, а муниципалитеты с точки зрения развития бизнеса. Здесь победа досталась Пронскому району Рязанской области.

«Наш домкрат — это все равно, что „Оскар“ для кинофильмов, это „Оскар“ предпринимателя. А муниципалитеты — это то, где живет предприниматель, где он взаимодействует и растет. Поэтому именно от климата в муниципалитете зависит, как развивается бизнес», — подчеркнул значимость номинации первый вице-президент «Опоры России» Азат Газизов.

В рамках форума обсудили вопросы взаимодействия бизнеса, власти и общества в условиях пандемии. Азат Газизов рассказал об интерактивной инвестиционной карте, созданной правительством России, в которую должны войти и рязанские бизнес-проекты.

«Это будет большой толчок не только для бизнеса, но и для всей Рязанской области. Когда люди со стороны через карту смогут увидеть, что сюда можно проинвестировать деньги, и будут понятны правила, это может послужить радикальным рывком в плане инвестиций в область», — отметил вице-президент «Опоры России».

Губернатор Николай Любимов выразил готовность к сотрудничеству и подтвердил участие Рязанской области в проекте инвестиционной карты.

«У нас есть, что показать, есть, что нанести на эту карту. Мы вошли в топ-15 регионов по итогам 2020 года по количеству видов поддержки малого и среднего бизнеса. Эту поддержку нужно продолжать оказывать, это касается и административных, и налоговых, и финансовых мер стимулирования. Мы видим, что эти меры востребованы», — сообщил Любимов.