Рязанская больница потребовала с выпускницы медицинского вуза более 200 тысяч рублей

Шиловский межрайонный медицинский центр требует вернуть деньги за не исполненный договор о целевом обучении.

Рязанская больница потребовала с выпускницы медицинского вуза более 200 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба Шиловскокго районного суда.

В ГБУ РО «Шиловский межрайонный медицинский центр» поясняют, что между ними и будущим медиком был заключен договор о целевом обучении. Согласно ему девушка должна была трудоустроится в больницу не позднее чем через три дня после получения диплома. Также она обязана была отработать в больнице не менее пяти лет. Взамен этого учреждение полностью компенсировало расходы на ее обучение.

После получения диплома выпускница не заключила трудовой договор с больницей, а направила уведомление о расторжении договора, так как в учреждении не оказалось вакантной должности для нее. Об этом ей сообщили по телефону. В больнице утверждают, что девушка не обращалась к ним с письменным заявлением о вакантных должностях.

Шиловский межрайонный медицинский центр требует с выпускницы через суд вернуть денежные средства, затраченные на обучение, в размере 221 360 рублей.