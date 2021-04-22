Прокуратура проверит информацию о размещении радиоактивных отходов в Рыбном

Проверку проведут на предмет соблюдения санитарно-эпидемиологического и природоохранного законодательства.

Прокуратура проверит информацию о размещении радиоактивных отходов в Рыбном. Об этом сообщает «Интерфакс».

Прокуратура Рыбновского района проверит информацию о возможном размещении радиоактивных отходов на полигоне твердых бытовых отходов в деревне Зеленино.

Проверку проведут на предмет соблюдения санитарно-эпидемиологического и природоохранного законодательства, к ней привлекут специалистов различных служб и ведомств.

Ранее глава администрации Рыбновского района опроверг информацию о об открытии полигона радиоактивных отходов.