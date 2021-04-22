Прокуратура потребовала провести ремонт в ряжском Доме детства и юношества

Прокуратура провела проверку соблюдения санитарно-эпидемиологического законодательства в ряжском Доме детства и юношества «Алые паруса».

Прокуратура провела проверку соблюдения санитарно-эпидемиологического законодательства в ряжском Доме детства и юношества «Алые паруса».

Оказалось, что в тренажерном зале, кабинетах"Гири", «Ожерелье», «Ферзь» и в зале на втором этаже полы имеют повреждения и требуют ремонта. В коридоре первого этажа на стене есть повреждения, что не позволяет проводить влажную обработку и дезинфекцию.

Начальнику управления образования и молодежной политики района внесли представление.