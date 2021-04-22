Партия «Новые люди» помогает сохранить здоровье в пандемию

В интернете появилась онлайн-платформа для бесплатной медицинской помощи, созданная активистами партии «Новые люди».

В интернете появилась онлайн-платформа для бесплатной медицинской помощи, созданная активистами партии «Новые люди». Это большая информационная система, разработанная на основе анти-ковидного чата. Его создали активисты Томского отделения партии «Новые люди» в разгар пандемии.

«Разработка системы медицинских чатов была ответом волонтеров „Новых Людей“ на сложнейшую ситуацию в регионах. Нужны были быстрые и действенные меры. Хочу поблагодарить врачей и всех специалистов, которые откликнулись на просьбу помочь», — сказал лидер партии Алексей Нечаев.

По словам одного из авторов проекта, депутата томской гордумы от партии «Новые люди» Александра Цин-Дэ-Шаня, необходимость создания такого чата была вызвана снижением доступности традиционной медицинской помощи. Поликлиники закрывались на карантин, очный прием врачи почти не вели. Кроме того, было очень трудно найти достоверную информацию о профилактике и лечении коронавирусной инфекции. Интернет был переполнен противоречивой информацией — от советов дышать соком чеснока до списков экзотических лекарств, которые якобы необходимо пить, чтобы не заболеть.

«Тогда мы бросили клич по врачам с просьбой помочь найти ответы на основные вопросы, — говорит Александр. — Мы убедились, что на вопросы людей в телеграм-чате отвечают настоящие врачи. И помогли скоординировать действия».

Постепенно спектр предоставляемых услуг расширялся, и теперь чат превратился в целую информационную систему. Здесь работают различные специалисты: терапевты, педиатры, фтизиатры, врачи-биофизики, специалисты в области спортивной медицины и ЛФК, а также многие другие. Работает дистанционная женская консультация, помощь в которой можно получить анонимно. В чате помощи родителям по воспитанию консультируют педагоги, психологи и тренеры школы безопасности для детей и родителей. Абсолютно все услуги бесплатны: специалисты помогают людям на общественных началах. Всего за время существования этой системы дистанционную медицинскую помощь получили более трех тысяч человек.