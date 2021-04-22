Опубликованы декларации о доходах депутатов рязанской облдумы

Самым богатым депутатом стал гендиректор ООО «Агромолкомбинат „Рязанский“» Станислав Подоль, который задекларировал 189 млн 329 тысяч 879 рублей.

Опубликованы доходы депутатов рязанской облдумы за 2020 год. Данные появились на сайте органа власти.

Самым богатым депутатом, как и в предыдущие несколько лет, стал гендиректор ООО «Агромолкомбинат „Рязанский“» Станислав Подоль, который задекларировал 189 млн 329 тысяч 879 рублей. В его владении, помимо недвижимости, два автомобиля Porsche Cayenne, Mercedes-Benz S 560, три мотоцикла и прицеп.

На втором месте оказался руководитель ООО «Авангард» Георгий Свид с доходом в 78,2 млн рублей. Отмечается, что Свид владеет мотоциклом BMW R1200JS. Третьим стал бизнесмен Игорь Трубицын, который увеличил свой доход более чем в два раза. За 2020 год он заработал 51,4 млн рублей. К автомобилю Volvo 960 в списке имущества у Трубицына прибавился Merсedes Benz V250 D4.

Меньше всего за прошедший год заработала Татьяна Чинкова — 85 тысяч 57 рублей.

Председатель облдумы Аркадий Фомин задекларировал 3 млн 503 тысячи 498 рублей, а первый заместитель — Дмитрий Хубезов заработал 2,9 млн рублей. Еще один заместитель Фомина — Александр Шевырев указал в декларации 5,5 млн рублей, четверть доли от апартаментов (71,9 квадратного метра) и гаража в Болгарии.

Отметим, что его супруга заработала почти 52 млн рублей.