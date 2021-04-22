Опубликованы декларации о доходах депутатов рязанской облдумы

Опубликованы доходы депутатов рязанской облдумы за 2020 год. Данные появились на сайте органа власти.
Самым богатым депутатом, как и в предыдущие несколько лет, стал гендиректор ООО «Агромолкомбинат „Рязанский“» Станислав Подоль, который задекларировал 189 млн 329 тысяч 879 рублей. В его владении, помимо недвижимости, два автомобиля Porsche Cayenne, Mercedes-Benz S 560, три мотоцикла и прицеп.
На втором месте оказался руководитель ООО «Авангард» Георгий Свид с доходом в 78,2 млн рублей. Отмечается, что Свид владеет мотоциклом BMW R1200JS. Третьим стал бизнесмен Игорь Трубицын, который увеличил свой доход более чем в два раза. За 2020 год он заработал 51,4 млн рублей. К автомобилю Volvo 960 в списке имущества у Трубицына прибавился Merсedes Benz V250 D4.
Меньше всего за прошедший год заработала Татьяна Чинкова — 85 тысяч 57 рублей.
Председатель облдумы Аркадий Фомин задекларировал 3 млн 503 тысячи 498 рублей, а первый заместитель — Дмитрий Хубезов заработал 2,9 млн рублей. Еще один заместитель Фомина — Александр Шевырев указал в декларации 5,5 млн рублей, четверть доли от апартаментов (71,9 квадратного метра) и гаража в Болгарии.
Отметим, что его супруга заработала почти 52 млн рублей.