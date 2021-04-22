Николай Любимов прокомментировал контроль над скопинским маньяком

Губернатор сообщил, что не получал жалоб от жителей региона.

Николай Любимов прокомментировал контроль над скопинским маньяком. Об этом пишет РИА Новости.

Губернатор сообщил, что не получал жалоб от жителей региона из-за скопинского маньяка.

«Полиция докладывает, что достаточно серьезно контролируют его, и нет каких-то опасений у них, потому что контроль налажен», — отметил Любимов.

Напомним, Виктор Мохов, которого освободили в начале марта 2021 года, шесть лет будет под административным надзором. Он не может без разрешения покидать Скопинский район, посещать массовые мероприятия и выходить из дома после 22:00.