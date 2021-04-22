Многодетный вдовец из Рязани высказался о новой «путинской» выплате для школьников

У Яксанова четверо детей — два мальчика и две девочки. По словам отца-одиночки, они нуждаются в одежде.

Многодетный вдовец из Рязани Вячеслав Яксанов прокомментировал «Известиям» новые выплаты для школьников, которые анонсировал Владимир Путин. Детям от 8 до 16 лет, которые растут в неполных семьях, положено по 5 650 рублей.

У Яксанова четверо детей — два мальчика и две девочки. По словам отца-одиночки, они нуждаются в одежде.

«Получается 22 600. Если мы получим эту сумму, то, конечно, она прибавится к общим расходам. А общие расходы у нас очень большие», — отметил рязанец. Он добавил, что редко ездит с детьми на машине, потому что денег на бензин практически не остается.

Ежемесячный доход семьи — 47 тысяч рублей. «Пытаемся выживать, как говорят… — сказал мужчина. — Минус 15 тысяч квартира, минус электричество, газ, свет».