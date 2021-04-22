Минтруд рассматривает вопрос увеличения майских праздников

Глава Минтруда сообщил, что вопрос находится на рассмотрении, но решений пока нет.

Минтруд рассматривает вопрос увеличения майских праздников. Об этом пишет РИА Новости.

Глава Минтруда Антон Котяков сообщил, что вопрос находится на рассмотрении, но решений пока нет.

Идею увеличения майских выходных прокмментировал лидер фракции «Справдливая Россия» Сергей Миронов. Он отметил, что выходные нужно увеличить за счет сокращения новогодних каникул.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не подтвердил, что рабочие дни между майскими праздниками в 2021 году могут сделать выходными из-за эпидемиологичсекой обстановки.

Ранее в Роструде напомнили о возможности дополнительных выходных в мае.