Мэрия готовятся к снятию ограничений к 9 мая

В четверг, 22 апреля, мэр Елена Сорокина провела заседание городской антитеррористической комиссии. Глава администрации отметила, что в этом году при условии снятия ограничений в городе возможно проведение мероприятий, посвященных 1 Мая и Дню Победы.

В четверг, 22 апреля, мэр Елена Сорокина провела заседание городской антитеррористической комиссии. Глава администрации отметила, что в этом году при условии снятия ограничений в городе возможно проведение мероприятий, посвященных 1 Мая и Дню Победы.

Если ограничения снимут, к 76-летию Победы в Рязани запланировали более 30 масштабных мероприятий, которые пройдут как в традиционном, так и новом формате.

Если ограничения сохранят, мероприятия в основном проведут онлайн. На городских экранах включат трансляции и концерты.