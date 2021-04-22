Макаров: президент предложил конкретные шаги для решения социальных и экономических вопросов

Депутат Госдумы от Рязанской области, председатель комитета по бюджету и налогам Андрей Макаров прокомментировал послание Владимира Путина к Федеральному Собранию.

Депутат Госдумы от Рязанской области, председатель комитета по бюджету и налогам Андрей Макаров прокомментировал послание Владимира Путина к Федеральному Собранию.

По его словам, президент предложил конкретные шаги для решения социальных и экономических вопросов. «В праве есть такое понятие — закон прямого действия, — сказал парламентарий. — Вот это послание — прямого действия, потому что президент не только назвал проблемы, но и озвучил конкретные решения наиболее актуальных проблем».

Задачи ставились как по текущему году, так и по трехлетке, и потому потребуется внесение изменений «в трехлетний бюджет», а перед этим и в отраслевое законодательство, подчеркнул Андрей Макаров. «В любом случае эти поправки предстоит принимать в весеннюю сессию, а с учетом тех законов, которые предстоит принять, это где-то, наверное, уже май», — сказал депутат.

В свою очередь, губернатор Николай Любимов отметил, что предложенные Путиным решения нацелены на усиление прямой, адресной поддержки граждан. В экономике предусмотрен целый комплекс дополнительных мер по улучшению делового климата, снижению рисков для вложения частных инвестиций, добавил глава региона.

«Президентские инициативы позволят существенно повысить возможности Рязанской области в реализации национальных целей, укрепить социальную инфраструктуру в муниципальных образованиях, уделить дополнительное внимание тем сферам, где существующие проблемы волнуют людей больше всего», — сказал Любимов.