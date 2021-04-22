Энергетики призывают дачников соблюдать правила электробезопасности

Чтобы не подвергать себя смертельному риску, важно знать и соблюдать границы охранных зон воздушных и кабельных линий электропередачи.

Специалисты «Рязаньэнерго» предупреждают владельцев дачных участков о смертельной опасности неосторожного поведения вблизи энергообъектов и напоминают о правилах безопасного обращении с электроприборами.

Чтобы не подвергать себя смертельному риску, важно знать и соблюдать границы охранных зон воздушных и кабельных линий электропередачи, находящихся вблизи дачных строений, садов и огородов.

Необходимо всегда помнить о том, что охранные зоны линий электропередач (ЛЭП) — это расстояния от крайних проводов по обе стороны от опор. Для воздушных линий напряжением 0,4 кВ расстояние составляет два метра, напряжением 6 — 10 кВ — 10 метров, 35 кВ — 15 метров, 110 кВ — 20 метров. Для кабельных линий — один метр по обе стороны линии.

В охранной зоне ЛЭП категорически запрещено строить дачи, бани, гаражи, делать пристройки к домам и разбивать огороды. Любые строительные, земляные, погрузочно-разгрузочные работы вблизи ЛЭП обязательно должны быть согласованы с энергетиками.

Перед проведением ремонта, при котором планируется работать в непосредственной близости от проводов ввода в дом, необходимо обратиться в район электрических сетей (РЭС), который обслуживает населенный пункт, для получения квалифицированной помощи от энергетиков.

Сотрудники «Рязаньэнерго» убедительно просят родителей не допускать, чтобы дети играли около линий электропередачи и трансформаторных подстанций. Даже не касаясь находящегося под напряжением энерообъекта, можно получить смертельную травму — электричество способно поразить на расстоянии.

Обо всех замеченных повреждениях линий электропередачи и энергооборудования, а также нарушениях в охранных зона нужно незамедлительно сообщить по единому круглосуточному бесплатному телефону «Россети Центр и Приволжье» 8-800-220-0-220.