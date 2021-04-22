Арестован рязанец, девушка которого умерла из-за ожогов

Мужчина поссорился со своей сожительницей, облил ее горючей жидкостью и поджег. Чтобы скрыть преступление, рязанка пыталась вылечиться сама, но ей стало хуже. 1 февраля 2021 года потерпевшую госпитализировали в ОКБ, 29 марта она скончалась.

В Рязани арестовали 36-летнего мужчину, девушка которого умерла из-за ожогов. Об этом сообщила пресс-служба райсуда.

В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело по части 4 статьи 111 УК, он признал вину. Расследование продолжается.

Напомним, 22 августа 2020 года мужчина поссорился со своей сожительницей. Во время конфликта, начавшегося на почве ревности, пьяный рязанец облил женщину горючей жидкостью и поджег. Она получила ожоги туловища и рук 3 степени площадью 35% поверхности тела.

Чтобы скрыть преступление, рязанка пыталась вылечиться сама, но ей стало хуже. 1 февраля 2021 года потерпевшую госпитализировали в ОКБ, 29 марта она скончалась.