Выбран лучший автомобиль 2021 года
Электрический хэтчбек VoIkswagen D.4 выбран лучшим автомобилем 2021 года. По результатам голосования он набрал 798 очков.
Жюри World Car Awards назвало электрический хэтчбек VoIkswagen D.4 лучшим автомобилем 2021 года. Результаты конкурса опубликованы на
Основными конкурентами победителя стали Toyota Yaris и электрическая Honda E. Лидер набрал 798 очков, а его соперники 732 и 742 очка.
В 2020 году лучшим автомобилем по версии World Car Awards стал Kia Telluride.
Фото с сайта Worldcarawards.