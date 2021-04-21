Вильфанд рассказал, когда в центр Европейской России вернется солнце

Температура до +6, +8 градусов, которая сейчас держится в большинстве регионов ЦФО, соответствует норме. До конца недели погода будет неустойчивой.

Руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, когда в европейскую часть России вернется солнечная погода. Об этом передает РИА Новости.

По словам синоптика, температура выше +10 и солнце ожидаются в понедельник. Дождь также вероятен в этот день.

Вильфанд отметил, что температура +6, +8 градусов, которая сейчас держится в большинстве регионов ЦФО, соответствует норме.

Специалист добавил, что до конца недели погода будет неустойчивой. Вильфанд сообщил, что погода изменится с четверга: облака начнут рассеиваться, потеплеет до +14 градусов, в пятницу — до +18 градусов. В выходные придет новое похолодание.