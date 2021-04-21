В Рязанской области еще три жителя умерли от COVID-19

Общее число заражений достигло 27 371.

За сутки в Рязанской области зарегистрировали еще 50 случаев коронавируса. Об этом в среду, 21 апреля, сообщили в федеральном оперштабе.

Общее число заражений достигло 27 371. За сутки вылечились 73 пациента, всего 25 759. Умерли 3 человека, всего 427.

В России за сутки выявили 8 271 случай заражения, всего 4 727 125. За сутки выздоровели 9 644 пациента, всего 4 352 873. Скончались 399 человек, всего 106 706.