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В России не рассматривают введение прогрессивной шкалы энерготарифов
Прогрессивную шкалу тарифов на энергопотребление предложил Союз потребителей. В организации считают, что такая мера позволит сократить потребление электроэнергии.

В России не рассматривают введение прогрессивной шкалы энерготарифов. Об этом сообщает ТАСС.

Союз потребителей России предложил ввести прогрессивную шкалу тарифов на электроэнергию, которая подразумевает увеличение цены за единицу электроэнергии в случае ее потребления выше нормы. Каждому региону предлагается самим корректировать норматив в зависимости от длины светового дня.

«За ориентир предлагается взять максимум в 100 кВт/ч в месяц на человека. На дополнительного человека, проживающего вместе с ним, добавлять еще по 50 кВт/ч, а при наличии электроплиты умножать показатель на 1,5», — пояснил председатель организации Петр Шелищ.

В организации считают, что такая мера позволит сократить потребление электроэнергии.

Министр энергетики Николай Шульгинов, комментируя инициативу Союза потребителей, сказал, что в настоящий момент вопрос введения прогрессивной шкалы энерготарифов не рассматривается.

Ранее в Госсовете обсудили вопрос субсидий на оплату электроэнергии для малоимущих.