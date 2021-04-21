В Песочне ликвидируют несанкционированную ярмарку

Решение озвучили на заседании комитета по экономическому развитию и муниципальной собственности гордумы в среду, 21 апреля. Депутаты отметили, что подобные стихийные ярмарки вредят облику города. Незаконная торговля на улице Новоселов ведется на протяжении как минимум 20 лет.

Несанкционированную ярмарку вдоль улицы Новоселов в Дашково-Песочне, где ежедневно торгуют различными продовольственными и непродовольственными товарами, планируют ликвидировать.

Это решение озвучили на заседании комитета по экономическому развитию и муниципальной собственности гордумы в среду, 21 апреля. Депутаты отметили, что подобные стихийные ярмарки вредят облику города. Незаконная торговля на улице Новоселов ведется на протяжении как минимум 20 лет.

Вместе с тем в Рязани еженедельно проводятся ярмарки выходного дня, организованные правительством области и администрацией города. Они проходят по пяти адресам: возле Центрального рынка на улице Пролетарской, перед ЦНТИ на улице Крупской, у КДЦ «Октябрь» на улице Новоселов, возле ТЦ «КИТ» на улице Станкозаводской, а также в Торговом городке на улице Свободы.

Здесь устанавливают урны для мелкого мусора, контейнеры для ТБО, биотуалеты, а также проводят уборку после окончания торговли. Ярмарки являются бесплатными для предпринимателей. За 2020 год на территории города провели 215 ярмарок, в которых еженедельно принимали участие около ста рязанских товаропроизводителей.

«Основной целью организации ярмарок выходного дня на территории Рязани является обеспечение жителей города сельскохозяйственной продукцией и продукцией пищевых и перерабатывающих организаций области по доступным ценам, оказание помощи сельхозтоваропроизводителям в реализации собственной продукции», — отметила начальник управления экономики и цифрового развития Ирина Гончарова.