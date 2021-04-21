В доме культурного наследия в центре Рязани сработала пожарная сигнализация

На место приехал расчет, вызов оказался ложным. В здании сейчас находится ресурсный центр дополнительного образования.

В доме культурного наследия, который находится по адресу: улица Свободы, дом №63, сработала пожарная сигнализация. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

В здании сейчас находится ресурсный центр дополнительного образования.

В ГУ МЧС по Рязанской области отметили, что на место приехал расчет, вызов оказался ложным.