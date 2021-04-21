Ухоловского восьмиклассника наградили за спасение из огня соседки

Восьмиклассника Ухоловского района Руслана Давыдкина наградили за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленную при спасении человека из огня. В конце декабря 2020 года он спас из горящего дома пожилую женщину.

В понедельник, 19 апреля, глава администрации Ухоловского района Анатолий Зуев вручил благодарность ученику 8 класса Руслану Давыдкину. Об сообщает сайт Издательство «Пресса».

Молодого человека наградили за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленную при спасении человека из огня. В конце декабря 2020 года примерно в 22:00 Руслан увидел, что горит дом соседей. Он сразу же поспешил на помощь. Из огня он спас пожилую женщину Нину Севостьянову.

Руслан рассказал: «Было очень страшно, горящий шифер взрывался и падал с крыши, но в тот момент я ни о чем не думал, просто хотел спасти соседку. Один не смог выломать дверь, поэтому побежал за другом Иваном Скажутиным, который живет по соседству. Когда выломали дверь, увидели Нину Андреевну. Мы собрали ее теплые вещи и под руки вывели женщину на улицу».