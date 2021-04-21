Специалисты рассказали, как досрочно выйти на пенсию.
Специалист утверждает: «В этом случае служба занятости предлагает досрочное назначение пенсии. Досрочное — это максимум за 2 года до наступления пенсионного возраста, который в 2021 году составляет 56,5 лет у женщин и 61,5 лет у мужчин».
У женщин должен быть стаж работы 20 лет, у мужчин — 25 лет. При этом требуется набрать более 21 пенсионного бала. Количество пенсионных баллов зависит от суммы уплаченных в Пенсионный фонд страховых взносов.
Досрочно могут выйти на пенсию работники металлургии, шахтеры, водители общественного транспорта, жители Крайнего Севера, многодетные матери и лица с большим стажем.