Специалисты рассказали, как досрочно выйти на пенсию

Выход на пенсию раньше срока возможен, если гражданин предпенсионного возраста остался без работы из-за сокращения штатов и закрытия организации

Специалисты рассказали, как досрочно выйти на пенсию. По информации агентства «Прайм», выход на пенсию раньше срока возможен, если гражданин предпенсионного возраста остался без работы из-за сокращения штатов и закрытия организации. «Также если он находится на учете в службе занятости, но там не получилось трудоустроиться», — прокомментировала агентству аналитик Института комплексных стратегических исследований Елена Киселева.

Специалист утверждает: «В этом случае служба занятости предлагает досрочное назначение пенсии. Досрочное — это максимум за 2 года до наступления пенсионного возраста, который в 2021 году составляет 56,5 лет у женщин и 61,5 лет у мужчин».

У женщин должен быть стаж работы 20 лет, у мужчин — 25 лет. При этом требуется набрать более 21 пенсионного бала. Количество пенсионных баллов зависит от суммы уплаченных в Пенсионный фонд страховых взносов.

Досрочно могут выйти на пенсию работники металлургии, шахтеры, водители общественного транспорта, жители Крайнего Севера, многодетные матери и лица с большим стажем.