Скопинец угрожал ножом родственнику бывшей жены

Скопинскими полицейскими задержан 32-летний мужчина, который угрожал расправой семье своей бывшей супруги. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье «Угроза убийством». Ему грозит наказание до двух лет лишения свободы.

Скопинскими участковыми задержан 32-летний мужчина, который угрожал расправой семье своей бывшей супруги. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Рязанской области.

Полицейские выяснили, что мужчина в нетрезвом виде пришел к своей бывшей жене, чтобы примириться, но получил отказ. Между бывшими родственниками возник конфликт и молодой человек покинул жилище супруги. Позже мужчина взял нож и направился к бывшим родственникам. Около дома бывшей супруги мужчина встретил одного из родственников жены и в процессе разговора выхватил нож и стал угрожать.

Подоспевшие вовремя полицейские обезвредили злоумышленника, изъяли нож и доставили мужчину в отдел полиции.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье «Угроза убийством». Ему грозит наказание до двух лет лишения свободы.