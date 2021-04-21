\
Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Срд, 21
Чтв, 22
Птн, 23
16°
ЦБ USD 76.82 0.8 22/04
ЦБ EUR 92.29 0.54 22/04
Нал. USD 76.5 / 77.70 15:45
Нал. EUR 91.9 / 92.45 15:45
Новости
Публикации
Прививки в торговых центрах Рязани: пять человек собирать не обязатель...
В ближайшее время в нашем регионе должны появиться еще...
1 час назад
204
Рязанцам предложили пройти физиопроцедуры в «СМ-Клинике»
Переохлаждения, падение иммунитета, частые простуды — п...
2 часа назад
282
Нищая Рязань, как кость в горле у властей. Андрей Караулов выпустил бо...
Планировалось, что репортаж о Рязани займет не более де...
19 апреля 2021 17:28
10
6 885
Заброшенный, но не забытый. В Рязани хотят застроить многоэтажками Цве...
Цветной бульвар — небольшая, протяженностью 385 метров,...
18 апреля 18:09
2
6 480
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
ИТОГИ ГОДА 2020
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Профессия губернатор
Все спецпроекты →
Скопинец угрожал ножом родственнику бывшей жены
Скопинскими полицейскими задержан 32-летний мужчина, который угрожал расправой семье своей бывшей супруги. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье «Угроза убийством». Ему грозит наказание до двух лет лишения свободы.

Скопинскими участковыми задержан 32-летний мужчина, который угрожал расправой семье своей бывшей супруги. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Рязанской области.

Полицейские выяснили, что мужчина в нетрезвом виде пришел к своей бывшей жене, чтобы примириться, но получил отказ. Между бывшими родственниками возник конфликт и молодой человек покинул жилище супруги. Позже мужчина взял нож и направился к бывшим родственникам. Около дома бывшей супруги мужчина встретил одного из родственников жены и в процессе разговора выхватил нож и стал угрожать.

Подоспевшие вовремя полицейские обезвредили злоумышленника, изъяли нож и доставили мужчину в отдел полиции.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье «Угроза убийством». Ему грозит наказание до двух лет лишения свободы.