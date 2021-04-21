Скопинец разыскивается за неуплату алиментов
Скопинским отделением судебных приставов Максим Иванович Полянский объявлен в розыск за неуплату алиментов. Его долг составляет 260 тысяч 500 рублей.
Скопинским отделением судебных приставов Максим Иванович Полянский объявлен в розыск за неуплату алиментов. Об этом
Скопинец игнорирует решение суда и не выплачивает деньги своему несовершеннолетнему сыну 2018 года рождения. Его долг составляет 260 тысяч 500 рублей.
В связи с тем, что Полянский не проживает ни по месту регистрации, ни по последнему известному месту жительства и на связь с судебными приставами не выходит, то сотрудники службы объявили его в розыск.
Служба судебных приставов просит всех, кто обладает информацией о местонахождении Полянского сообщить по телефону: