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Рязанский муниципальный «Центр энергоснабжения» планируют приватизировать
Необходимость изменения организационно-правовой формы возникла в связи с тем, что предприятие было создано с несоответствием требованиям федерального закона «О защите конкуренции».

Рязанское муниципальное предприятие «Центр энергоснабжения» планируют приватизировать. Об этом стало известно в среду, 21 апреля, на заседании комитета по экономическому развитию и муниципальной собственности гордумы

«В декабре 2020 года Управление федеральной антимонопольной службы по Рязанской области вынесло предупреждение администрации города о необходимости изменения организационно-правовой формы МУП „Центр энергоснабжения“ в связи с тем, что предприятие было создано с несоответствием требованиям федерального закона „О защите конкуренции“. С УФАС была достигнута договоренность о проведении реорганизации МУП „Центр энергоснабжения“ путем преобразования его в общество с ограниченной ответственностью», — пояснила причину приватизации начальник управления экономики и цифрового развития Ирина Гончарова.

Гончарова отметила, что для приватизации муниципального имущества путем преобразования в общество с ограниченной ответственностью показатели предприятия должны соответствовать двум требованиям: доход за три календарных года должен быть не более 800 миллионов рублей, а среднесписочная численность персонала за три года — не более ста человек в год. По словам начальника управления экономики и цифрового развития, показатели МУП «Центр энергоснабжения» соответствуют требованиям законодательства: доход за 2020 год составил 31 миллион рублей, средняя численность работников — 1,5 человека.

Напомним, муниципальное предприятие «Центр энергоснабжения» выделили из «РГРЭС» в сентябре 2019 года.