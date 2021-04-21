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Рязанские хирурги спасли мужчину со спицей в позвоночнике
Пациент обратился с жалобами на онемение ног. Выяснилось, что после операции в одной из клиник, спица, скрепляющая ключицу, откололась и проткнула спинной мозг.

Рязанские хирурги спасли мужчину со спицей в позвоночнике. Об этом рассказал главный врач ОКБ Андрей Карпунин на своей странице «ВКонтакте».

Мужчина обратился в больницу с жалобами на онемение ног. Обследование показало спицу в позвоночнике пациента. Выяснилось, что недавно мужчина сделал операцию в одной из клиник, где спицей ему скрепили ключицу, чтобы вылечить перелом. Неизвестно от чего, но спица откололась, проникла в грудной отдел позвоночника, прошла через сосудистый нервный пучок и проткнула спинной мозг.

Чтобы избежать гнойно-септического осложнения и восстановить чувствительность в ногах, мультидисциплинарная бригада рязанских хирургов провела сложную операцию. В бригаду входили нейрохирурги, торакальные и сосудистые хирурги, а также команда анестезиологов. Операция длилась семь часов, после чего пациента перевели в реанимацию.

«Пока хирурги аккуратно продвигались через ткани, чтобы достичь инородного тела, анестезиологическая бригада поддерживала показатели пациента. Особенно сложным был этап извлечения инородного тела. Требовалась ювелирная работа, чтобы не повредить тонкие структуры спинного мозга», — отметил Андрей Карпунин.

Главврач ОКБ отметил, что уже на следующий день после операции мужчина встал на обе ноги и начал ходить.

Фото Андрей Карпунин.