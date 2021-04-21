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Рязанец продавал через интернет несуществующих собак
Мужчина размещал в интернете объявления о продаже породистых щенков, вел переписку с потенциальными покупателями через страницу в соцсетях, получал деньги и пропадал.

Рязанец продавал через интернет несуществующих собак. Об этом сообщила пресс-служба УМВД по Пермскому краю.

В полицию обратилась жительница Кудымкара. Женщина рассказала, что нашла в интернете объявление о продаже щенков породы корги. Она связалась в продавцом и перевела ему восемь тысяч рублей в качестве предоплаты. После этого молодой человек перестал выходить на связь и удалил объявление.

Оперативники выяснили, что фейковые объявления размещал 22-летний рязанец, который уже привлекался к уголовной ответственности за аналогичное преступление. Мужчина размещал в интернете объявления о продаже породистых щенков, вел переписку с потенциальными покупателями через страницу в соцсетях. На странице он разместил фото собак, скопированные у другого пользователя. Также для махинаций молодой человек приобрел несколько сим-карт и телефонов, завел виртуальные карты для перечисления денег.

От рук рязанца пострадали еще шесть жителей других регионов России. Общая сумма ущерба составила более 40 тысяч рублей.

На мужчину завели уголовное дело по части 2 статьи 159 УК.