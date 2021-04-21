Рязанцы отправили более 50 тысяч посылок с начала года с помощью онлайн-сервиса «Почты России»

В отделении почтовой связи оператор отсканирует трек-номер, и вся информация появится в системе, останется только взвесить посылку и принять оплату. Если у клиента нет возможности распечатать бланк, нужно показать трек-номер с экрана мобильного телефона, и оператор сам разместит бланк на посылке.