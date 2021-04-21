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Рязанцы отправили более 50 тысяч посылок с начала года с помощью онлайн-сервиса «Почты России»
В отделении почтовой связи оператор отсканирует трек-номер, и вся информация появится в системе, останется только взвесить посылку и принять оплату. Если у клиента нет возможности распечатать бланк, нужно показать трек-номер с экрана мобильного телефона, и оператор сам разместит бланк на посылке.

Рязанцы отправили более 50 000 посылок с начала года с помощью онлайн сервиса «Почты России». Это в 2,4 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.

«Если раньше много времени уходило именно на заполнение бланка вручную в отделении, то сейчас клиент может заранее зарегистрироваться на сайте Почты России, заполнить адресные данные отправителя и получателя, после чего получить уже готовый бланк с трек-номером, который необходимо распечатать и приклеить к посылке», — рассказали в компании.

В отделении почтовой связи оператор отсканирует трек-номер, и вся информация появится в системе, останется только взвесить посылку и принять оплату. Если у клиента нет возможности распечатать бланк, нужно показать трек-номер с экрана мобильного телефона, и оператор сам разместит бланк на посылке.

Если при оформлении оплатить посылку онлайн, то останется только сдать ее без очереди оператору. После регистрации приема отправления клиенту на электронную почту направляется чек, подтверждающий оплату за пересылку почтового отправления.

«В связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией возможность быстрой отправки посылок сегодня особенно актуальна. „Почта России“ призывает клиентов оставаться дома и пользоваться дистанционными услугами компании. Для этого достаточно зайти на сайт „Почты России“ или скачать мобильное приложение компании», — добавили в «Почте России».