Путин заявил, что провокаторы пожалеют, как давно ни о чем не жалели
Путин предостерег страны от пересечения красных линий в отношениях с Россией. Он отметил, что Россия ведет себя сдержанно, хотя ее продолжают цеплять.
В среду, 21 апреля, во время послания Федеральному собранию президент Владимир Путин заявил, что Россия ответит на провокации западных стран.
«Организаторы любых провокаций против России пожалеют так, как давно уже ни о чем не жалели», — сказал Путин.
Он отметил, что Россия ведет себя сдержанно, хотя ее продолжают цеплять. Путин добавил, что вокруг России, «как вокруг Шерхана, собираются всякие гиены».
«У России хватит терпения и профессионализма на любые ответные меры», — заявил президент.
Путин предостерег страны от пересечения красных линий в отношениях с Россией.
По его словам, Россия не хочет сжигать ни с кем мосты, «но в случае необходимости ответ будет асимметричным, быстрым, жестким».