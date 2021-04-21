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Путин поручил предусмотреть новые выплаты на беременных
Президент предложил выплачивать беременным женщинам, оказавшимся в сложных условиях, по 6 350 рублей в месяц. О выплатах он объявил во время послания Федеральному собранию.

В среду, 21 апреля, во время послания Федеральному собранию президент Владимир Путин поручил предусмотреть новые выплаты на беременных.

Президент предложил выплачивать беременным женщинам, оказавшимся в сложных условиях, по 6 350 рублей в месяц.

Также Путин объявил о новых выплатах на детей от 8 до 16 лет.